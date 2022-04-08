Шестеркин стал 2-й звездой дня в НХЛ

стал 2-й звездой дня в .

Российский вратарь сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив все 30 бросков по своим воротам в матче с «Питтсбургом» (3:0).

Первой звездой дня назван форвард Остон Мэттьюс с дублем в матче против «Далласа» (4:3 ОТ). Он забросил 55-ю и 56-ю шайбы в сезоне, установив сразу 2 рекорда – по голам за сезон среди игроков «Лифс» и уроженцев США в НХЛ.

Третьей звездой признан капитан Роман Йоси с 3 передачами в матче с «Оттавой» (3:2). Защитник стал новым рекордсменом «Предаторс» (87+...) по очкам за сезон, превзойдя достижение Пола Карии.