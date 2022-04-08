«Динамо» сделало квалификационные предложения Миронову и Бочарову («Матч ТВ»)

«Динамо» сделало квалификационные предложения Андрею Миронову и Ивану Бочарову.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сроки действующих контрактов игроков истекают 30 апреля.

В сезоне-2021/22 Миронов набрал 10 (2+8) очков в 48 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 1 гол в 11 играх.

Бочаров провел 37 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,38. В его активе также 5 игр в плей-офф.

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