Шевченко о призыве Разина не верить слухам про уход «Северстали»: «Их нет, есть экономическая ситуация. Хотелось бы официальное заявление от завода»

Алексей Шевченко отреагировал на слова о том, что «Северсталь» остается в .

«Андрей Разин – хороший человек. Он современный, знает, что такое айфон и может снять отличное видео. Но в формулировках пока СССР. «Не верьте слухам». Да никаких слухов нет. Есть экономическая ситуация.

Нам бы хотелось официальное заявление от завода. Типа, «финансирование ХК будет в полном объеме и гарантированно, даже если будет совсем сложно, мы уволим работяг, но обеспечим команду». Потому что и у «Лады» был подписанный договор. И у Москва есть договор. Только все меняется.

А «слух» был только один, нелепый. Типа, вы будете в ВХЛ, но написали его, не подумав. Потому что денег у вас как раз на ВХЛ, но вы умудрялись играть в лиге.

Останется ли прежнее финансирование? Вопросы. Но игроков-то вы пока подписываете, как раз для выезда Тула – Тамбов – Ростов – Воронеж», – написал журналист.

«АвтоВАЗ» приостановил финансирование «Лады». Завод ушел в корпоративный отпуск из-за кризиса поставок электронных компонентов