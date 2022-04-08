Шевченко о призыве Разина не верить слухам про уход «Северстали»: «Их нет, есть экономическая ситуация. Хотелось бы официальное заявление от завода»

Алексей Шевченко отреагировал на слова Андрея Разина о том, что «Северсталь» остается в КХЛ.
«Андрей Разин – хороший человек. Он современный, знает, что такое айфон и может снять отличное видео. Но в формулировках пока СССР. «Не верьте слухам». Да никаких слухов нет. Есть экономическая ситуация.
Нам бы хотелось официальное заявление от завода. Типа, «финансирование ХК будет в полном объеме и гарантированно, даже если будет совсем сложно, мы уволим работяг, но обеспечим команду». Потому что и у «Лады» был подписанный договор. И у «Динамо» Москва есть договор. Только все меняется.
А «слух» был только один, нелепый. Типа, вы будете в ВХЛ, но написали его, не подумав. Потому что денег у вас как раз на ВХЛ, но вы умудрялись играть в лиге.
Останется ли прежнее финансирование? Вопросы. Но игроков-то вы пока подписываете, как раз для выезда Тула – Тамбов – Ростов – Воронеж», – написал журналист.
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