Зукарелло повторил рекорд «Миннесоты» по передачам за сезон – 50. У Капризова сейчас 47

повторил рекорд «Миннесоты» по передачам за сезон – 50.

34-летний норвежец набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:6).

У него 71 (21+50) очко в 61 матче. Зукарелло стал 2-м игроком в истории «Уайлд» с 50 передачами за сезон.

Первым был форвард в сезоне-2007/08 (в 81 матче).

Рекорд Бушара в этом сезоне может превзойти и (47 передач на данный момент).

Капризов – 3-й в истории «Миннесоты» игрок с 40+ голами за сезон. Ему осталось 3 шайбы, чтобы побить клубный рекорд