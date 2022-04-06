Зукарелло повторил рекорд «Миннесоты» по передачам за сезон – 50. У Капризова сейчас 47

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Матс Зукарелло повторил рекорд «Миннесоты» по передачам за сезон – 50.

34-летний норвежец набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:6). 

У него 71 (21+50) очко в 61 матче. Зукарелло стал 2-м игроком в истории «Уайлд» с 50 передачами за сезон.

Первым был форвард Пьер-Марк Бушар в сезоне-2007/08 (в 81 матче). 

Рекорд Бушара в этом сезоне может превзойти и Кирилл Капризов (47 передач на данный момент). 

Капризов – 3-й в истории «Миннесоты» игрок с 40+ голами за сезон. Ему осталось 3 шайбы, чтобы побить клубный рекорд

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