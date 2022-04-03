Миронов может покинуть «Динамо». Клуб хочет снизить ему зарплату («Матч ТВ»)

Защитник Андрей Миронов может покинуть «Динамо».
Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации телеканала, в клубе хотят существенно урезать ему контракт.
Ранее Миронов получал 55 млн рублей в год, в этом сезоне зарплату урезали до 50 млн. В следующем сезоне клуб хочет снова сократить контракт.
Сообщается, что игрок согласен на 40 млн рублей плюс сокращение бонусов, но «Динамо» не идет на эти условия.
Отмечается, что агент и хоккеист ориентируются на контракт защитника «Динамо» Андрея Педана, который получает 45 млн рублей.
В Миронове заинтересованы «Автомобилист» и «Локомотив». Как сообщает телеканал, они готовы дать защитнику контракт на 50 млн рублей, но Миронов хотел бы остаться в «Динамо».