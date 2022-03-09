Андрей Миронов: «Динамо» – одна большая семья, которая выполняет задачу пройти «Северсталь»

прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в матче Кубка Гагарина.

– Слава богу, выиграли. Тяжелый, напряженный матч, было много удалений и эмоций у обеих команд. Счет 2-2 в серии, все только начинается. Сейчас возвращаемся домой – все самое интересное впереди.

– Ты набрал первое очко впервые за этот и прошлый плей-офф, насколько эмоционально это помогло лично тебе?

– На самом деле, не первое, просто во второй игре не понимаю почему не засчитали (смеется). А так, это всегда приятно, забить, переломить игру. В прошлом году в плей-офф сыграл по нулям, а сейчас очень важный гол для меня и для команды.

– За счет чего удалось сравнять счет в серии?

– Командная работа, улучшение дисциплины и выполнение тренерской установки. Мы много времени уделяли нюансам, большинству и меньшинству, конечно же равным составам.

В команде с ребятами разговариваем, с тренерским штабом. Нельзя выделить что-то одно, дом ведь складывается из кирпичей. Мы один коллектив и одна большая семья, которая выполняет задачу пройти , – сказал защитник .