«Чикаго» выведет из обращения 81-й номер Госсы в следующем сезоне

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«Чикаго» выведет из обращения 81-й номер Мариана Госсы в следующем сезоне.

Словак станет 8-м игроком в истории «Блэкхокс», удостоенным этой чести. 

Ранее из обращения были выведены 1-й номер (Глен Холл), 3-й (Пьер Пилот и Кит Магнусон), 9-й (Бобби Халл), 18-й (Дени Савар), 21-й (Стэн Микита) и 35-й (Тони Эспозито). 

Госса выступал за «Чикаго» с 2009 по 2017 годы и выиграл с клубом 3 Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).

Всего в НХЛ на его счету 1309 матчей и 1134 (525+609) очка. В плей-офф – 205 игр и 149 (52+97) баллов. 

Из-за проблем со здоровьем нападающий не играл с 2017 года. 

Перед сегодняшним матчем с «Сиэтлом» (0:2) он подписал контракт с «Блэкхокс» на 1 день, чтобы официально завершить карьеру в качестве игрока команды. 

В 2020 году его включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Церемония состоялась в ноябре прошлого года. 

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