«Чикаго» выведет из обращения 81-й номер Госсы в следующем сезоне

выведет из обращения 81-й номер в следующем сезоне.

Словак станет 8-м игроком в истории «Блэкхокс», удостоенным этой чести.

Ранее из обращения были выведены 1-й номер (Глен Холл), 3-й (Пьер Пилот и Кит Магнусон), 9-й ( ), 18-й (Дени Савар), 21-й ( ) и 35-й (Тони Эспозито).

Госса выступал за «Чикаго» с 2009 по 2017 годы и выиграл с клубом 3 Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).

Всего в на его счету 1309 матчей и 1134 (525+609) очка. В плей-офф – 205 игр и 149 (52+97) баллов.

Из-за проблем со здоровьем нападающий не играл с 2017 года.

Перед сегодняшним матчем с «Сиэтлом» (0:2) он подписал контракт с «Блэкхокс» на 1 день, чтобы официально завершить карьеру в качестве игрока команды.

В 2020 году его включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Церемония состоялась в ноябре прошлого года.