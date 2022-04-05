Госса подпишет однодневный контракт с «Чикаго» и официально завершит карьеру в качестве игрока клуба

Мариан Госса подпишет однодневный контракт с «Чикаго».
Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.
Таким образом, он официально завершит карьеру в качестве игрока «Блэкхокс».
Госса подпишет соглашение 8 апреля перед матчем против «Сиэтла».
Напомним, из-за проблем со здоровьем нападающий объявил о завершении карьеры в мае 2018 года.
Словак пропустил весь сезон-2017/18 из-за заболевания кожи, вызываемого аллергией на экипировку.
В июле 2018 года «Чикаго» обменял контракт Госсы в «Аризону». Он играл за «Блэкхокс» с 2009 года и выиграл три Кубка Стэнли в составе клуба.