Назаров о серии СКА – ЦСКА: «Все только начинается. 2:6 – один проигранный матч, и только»

уверен, что в серии ЦСКА – СКА (2-1) в плей-офф вся борьба впереди.

«В этой серии все только разгорается, все только начинается. Все понимают, что это уже топ-4. Это почетно. Для любого тренера, для любого руководителя в КХЛ. На ребятах нет давления. То, что произошло в третьем матче серии, когда забросил шесть за период, – такое случается. Это плей-офф.

Без разницы, проиграл ты матч 1:2 или 2:6. Ты можешь великолепно сыграть, но уступить в одну шайбу. А можно проиграть с разницей в четыре шайбы – результат один.

Ничего страшного в поражении СКА нет. Это один проигранный матч, и только. Эта серия только начинается», – сказал главный тренер .

СКА вел в счете, но просто развалился в формате 4-на-4. Не справились со скоростью 41-летнего Попова