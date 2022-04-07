Борис Михайлов: «Нападающие ЦСКА показали зубы в третьем периоде матча против СКА»

поделился мыслями о победе в матче плей-офф против СКА (6:2, 2-1).

«Оценка игры ЦСКА – СКА двоякая. Если рассматривать два периода, то преимущество было у армейцев из Питера, а в третьем периоде, когда хоккеисты СКА не стали успевать за нападающими ЦСКА, пошли удаления. Этими удалениями ЦСКА воспользовался: хорошо использовали пять на четыре, сломали характер игры в свою пользу.

Сначала игра держала в напряжении болельщиков ЦСКА, а потом – болельщиков СКА. В игровых видах спорта закон: кто больше забивает, тот и выигрывает.

Во втором периоде, играя в Питере, наши нападающие были по хоккейному словарю беззубые. А здесь показали в третьем периоде зубы и выиграли. Третий период в этой игре не был лучшим периодом ЦСКА в сезоне. Он был результативным», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

СКА вел в счете, но просто развалился в формате 4-на-4. Не справились со скоростью 41-летнего Попова