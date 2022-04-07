Крикунов о СКА: «Не пойму, что случилось в 3-м матче, но не сказал бы, что он играет неправильно»

не видит у СКА концептуальных проблем в игре.

Команда из Санкт-Петербурга уступила 2:6 в 3-м матче полуфинала Кубка Гагарина.

«До сих пор не пойму, что случилось со СКА по ходу третьего матча серии. Два периода питерцы владели преимуществом, вели в счете, а в третьей двадцатиминутке случилось что-то невообразимое.

Шесть пропущенных шайб за период, пусть даже от одного из лидеров, – это, согласитесь, многовато. ЦСКА показал свою мощь.

При всем том я бы не сказал, что СКА играет неправильно. Эта команда играет по системе, создает немало моментов, очень грамотно действует при игре пять на пять. Нельзя забывать и о том, что в СКА очень много перспективной молодежи.

В плей-офф играют до четырех побед, так что в этой серии вся борьба еще впереди», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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