СКА поздравил Ротенберга с 41-летием: «Желаем, чтобы к вашим победам на Олимпиаде, двум Кубкам Гагарина как можно чаще добавлялись новые титулы»

СКА поздравил Романа Ротенберга с 41-летием.

«Сегодня 41 год исполняется главному тренеру, генеральному директору СКА Роману Ротенбергу.

Уважаемый Роман Борисович! Хоккейный клуб СКА от всей души поздравляет вас с праздником!

Желаем, чтобы ваша ежедневная работа всегда приносила желаемый результат, чтобы к вашим победам на Олимпиаде, двум Кубкам Гагарина, российскому чемпионству как можно чаще добавлялись новые титулы и достижения, чтобы хоккеисты СКА и сборной России как можно чаще радовали вас своими успехами, а переполненный Ледовый так же ярко поддерживал вас и всю команду!

Крепкого здоровья, счастья, отличного настроения и реализации всех планов. Пусть все получается!» – говорится в сообщении СКА.