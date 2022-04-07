СКА поздравил Ротенберга с 41-летием: «Желаем, чтобы к вашим победам на Олимпиаде, двум Кубкам Гагарина как можно чаще добавлялись новые титулы»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Кубок Гагарина олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Хоккей

СКА поздравил Романа Ротенберга с 41-летием.

«Сегодня 41 год исполняется главному тренеру, генеральному директору СКА Роману Ротенбергу.

Уважаемый Роман Борисович! Хоккейный клуб СКА от всей души поздравляет вас с праздником!

Желаем, чтобы ваша ежедневная работа всегда приносила желаемый результат, чтобы к вашим победам на Олимпиаде, двум Кубкам Гагарина, российскому чемпионству как можно чаще добавлялись новые титулы и достижения, чтобы хоккеисты СКА и сборной России как можно чаще радовали вас своими успехами, а переполненный Ледовый так же ярко поддерживал вас и всю команду!

Крепкого здоровья, счастья, отличного настроения и реализации всех планов. Пусть все получается!» – говорится в сообщении СКА.

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