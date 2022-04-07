Вайсфельд о Скабелке в «Салавате»: «Его «Локомотив» после усиления провалился, не справился Андрей и с «Авангардом». Надо хорошо все взвесить»

высказался о возможном приглашении в .

В 2017 году Вайсфельд, выступая в качестве генерального менеджера уфимцев, и сам рассматривал кандидатуру белоруса на пост главного тренера.

«Да, я действительно тогда разговаривал со Скабелкой, у нас было собеседование. И Андрей по человеческим и профессиональным качествам произвел на меня самое благоприятное впечатление.

Возможно, вы обратили внимание, что и позже – во времена его работы в «Локомотиве» – я очень хорошо о нем отзывался. Он здорово отработал в первом ярославском сезоне – команда, напомню, тогда остановилась в одном броске от выхода в финал.

Но на следующий год состав Скабелке вроде бы усилили, брали тех, кого он хотел, но при этом команда развалилась. Почему? Что произошло? Для меня это непонятная ситуация, так как никаких объективных причин не вижу.

Но медицинский факт заключается в том, что провалился. Вот это и настораживает. Как и то, что до этого Андрей не справился с другой топ-командой – «Авангардом».

Я не знаю, что сейчас в головах у руководства «Салавата», в какую сторону оно планирует двигаться. Но если кандидатура Скабелки действительно рассматривается, то тут, конечно, надо все хорошо взвесить и обдумать», – заявил эксперт.

Разин и Скабелка – в числе кандидатов на пост главного тренера «Салавата» («СЭ»)