Гендиректор «Салавата» о серии с «Трактором»: «Мы допустили чуть больше ошибок, где-то просто не повезло. В каждой игре, за исключением 1:7 в Уфе, была равная борьба»

Гендиректор «Салавата Юлаева» подвел итоги серии с «Трактором».

– Ринат Рашитович, прошло чуть больше суток после завершения сезона. Как вы отреагировали на поражение команды в плей-офф?

– Смешанные чувства. Понимали, что есть риски, по ходу плей-офф команда изменилась. Никто не скрывал, что у нас иной и может все пойти не так, как планировалось.

Легионеры уехали больше месяца назад. Знали, что с каждой игрой будет все сложнее. Тем не менее после прохода «Сибири» у нас не было ощущения невозможного. Кроме того, перед плей-офф провели хорошие четыре товарищеские игры. Поэтому постепенно стали забываться кадровые потери.

Даже без иностранцев считали, что можем пройти . А когда началась серия, было видно, что можем в ней победить. Не согласен, что «Трактор» был заведомо сильнее «Салавата Юлаева». В каждой игре была равная борьба. Конечно, за исключением 1:7 в Уфе. Да и там скорее можно говорить о несчастном случае. Мы допустили чуть больше ошибок. Где-то просто не повезло.

– Вы не думаете, что ошибки вашей команды – это и есть показатель мастерства? «Трактор» допустил меньше погрешностей, потому что выше классом?

– Безусловно, «Трактор» отличная команда с высоким уровнем мастерства. Возможно, не такая яркая, но это команда без слабых мест. Руководители клуба не первый год строят команду, в межсезонье провели очень хорошую работу по усилению состава, умеют найти ключевых игроков на определенные места. Именно этим объясняется тот факт, что весь регулярный чемпионат команда была в лидерах восточной конференции.

У нас же с отъездом легионеров были позиции, которые мы не могли полноценно заменить. Напомню, что трое из легионеров совсем недавно стали олимпийскими чемпионами. В конце концов уровень мастерства довольно субъективный показатель. Если бы уровень мастерства был безусловным и определяющим результат, то зачем тогда вообще выходить на игру.

– В серии с «Трактором» был момент, когда вы подумали, что можете пройти в финал?

– Да. Пятая игра в Челябинске. Чувствовали, что сможем выиграть. Повели 1:0, и ничего не предвещало поражение. Игра была в наших руках. Счет в серии мог быть 3-2 и следующая игра в Уфе.

К сожалению, не получилось. Ключевым стало большинство, когда не удалось забить за четыре минуты. И в шестом матче после первого периода мы были уверены в победе. Пропустили первую шайбу, потом вторую, все выглядело нелогично. У нас оставалось достаточно времени, чтобы сравнять счет. В раздевалке был только один разговор: «Выигрываем этот матч и едем в Челябинск».

– В пятом и шестом матчах все решило большинство. Вы чувствуете, что недоработали в селекционном плане? У вас провалилось второе звено, которое по ходу плей-офф стало первым.

– Я не думаю, что здесь была селекционная ошибка. Когда из команды уходят игроки первого большинства, сложно ждать такого же уровня реализации от остальных игроков. В серии с «Сибирью» большинство работало эффективно. Команда сделала все возможное. Мы и в шестом матче создали много моментов в большинстве. Проблемы с реализации бывают у всех команд по ходу сезона.

Наши проблемы, к сожалению, пришлись на серию с «Трактором». Может быть где-то психологически хоккеисты не справились. В пятом матче при четырехминутном большинстве на Алалыкине подумалось: «Лучше, чтобы было две минуты». Вроде время есть, начинаешь просчитывать большее количество решений, чем можно сделать в обычный двухминутный промежуток.

Возможно, наступила потеря концентрации, почувствовали, что есть право на ошибку. Первая спецбригада не смогла, молодежь в этот момент оказалась не готова. Селекционной ошибки я не вижу. Никто в межсезонье не знал, что уедут легионеры и мы останемся без первой спецбригады», – сказал Ринат Баширов.