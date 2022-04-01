Разин и Скабелка – в числе кандидатов на пост главного тренера «Салавата» («СЭ»)

Андрей Разин и Андрей Скабелка – в числе кандидатов на пост главного тренера «Салавата».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Разин в настоящее время возглавляет «Северсталь». Последним местом работы Скабелки был «Локомотив». Клуб уволил тренера в сентябре 2021 года.
Ранее сообщалось, что в число претендентов на пост тренера «Салавата Юлаева» входят Николай Цулыгин и Виктор Козлов.
В данный момент пост главного тренера команды занимает Томи Лямся.
В сезоне-2021/22 «Салават» проиграл «Трактору» в серии второго раунда плей-офф (2-4).
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