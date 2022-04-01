Разин и Скабелка – в числе кандидатов на пост главного тренера «Салавата» («СЭ»)

и – в числе кандидатов на пост главного тренера «Салавата».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Разин в настоящее время возглавляет . Последним местом работы Скабелки был «Локомотив». Клуб уволил тренера в сентябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что в число претендентов на пост тренера входят Николай Цулыгин и Виктор Козлов.

В данный момент пост главного тренера команды занимает Томи Лямся.

В сезоне-2021/22 «Салават» проиграл «Трактору» в серии второго раунда плей-офф (2-4).

Руководство «Салавата» хочет назначить Козлова главным тренером в следующем сезоне (Михаил Зислис)