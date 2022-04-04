Гендиректор «Салавата» о потолке: «От него нельзя отказываться. Далеко не все клубы смогут угнаться за увеличением зарплат»

Ринат Баширов считает, что потолок зарплат в КХЛ необходимо сохранить.

– Нужен ли потолок зарплат в следующем сезоне КХЛ?

– Обязательно. От него нельзя отказываться.

– Сейчас идет отток легионеров, в КХЛ будет сложно заманить игроков, понадобятся серьезные вложения для качественных хоккеистов.

– Тем не менее потолок зарплат необходимо сохранить. Возможно, его можно будет сократить, но только в том случае, если будет принято решение о запрете легионеров в лиге. Сейчас все возможности для работы иностранных игроков в КХЛ есть.

Регламент КХЛ не учитывает политические события. Для всех должны быть одни правила. Далеко не все клубы смогут угнаться за увеличением зарплат. Надо продолжать работу и по-честному выполнять требования регламента. Постепенно мы придем к финансовому фэйр-плей, уверены в этом.

КХЛ делает шаги в правильном направлении. Одно из последних предложений, присланных лигой в качестве опроса, касалось включения в потолок зарплат премий, выплачиваемых финалистам конференций.

– Как вы голосуете?

– Положительно. Мы против каких-либо привилегий. Все премии должны учитываться в потолке зарплат. Лига предлагает оставить исключение только для победителя Кубка Гагарина.

Высказали свою точку зрения: «Никому никаких привилегий». Любая возможность превышения потолка зарплат является на сегодняшний день неконкурентным преимуществом для ряда клубов, обладающим большими возможностями.

В таком случае у них будут преимущество при заключении контрактов. Игроки будут иметь в виду возможность значительного увеличения зарплаты в виде премий в клубе-претенденте на Кубок Гагарина, – сказал генеральный директор .