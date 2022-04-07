Сушинский о поиске «Авангардом» тренера в Северной Америке: «Не исключено, но не каждый у нас приживется. Хартли любит русских, любит общаться с прессой»

считает, что может искать нового тренера в Северной Америке.

«Я бы не стал исключать такое развитие событий. А почему бы и нет?

Вот только кто это может быть конкретно, сказать не могу, так как не знаю, как на это все смотрит председатель совета директоров омского клуба .

Но еще раз подчеркну: исключать такого развития событий нельзя. Другой вопрос, что не каждый североамериканец у нас приживется, в отличие от того же Хартли. У него сумасшедшая харизма, он любит русских людей, любит болельщиков, любит общаться с прессой и делает это классно. Знаете, такой тренер, актер, человек, собеседник в одном лице.

Конечно, его отъезд – это потеря для нашей лиги, и если кто-то еще сможет привезти специалиста такого калибра, то я буду только рад этому», – заявил бывший президент клуба.

Хартли вернул «Авангард» на топ-уровень – во всех смыслах. Все четыре сезона он показывал как надо