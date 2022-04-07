Владислав Третьяк: «ЦСКА показал свой армейский характер в третьем периоде матча против СКА»

считает, что ЦСКА показал армейский характер в игре со СКА (6:2, 2-1).

«СКА немного успокоился в третьем периоде, а ЦСКА показал свой армейский характер. Первая шайба московских армейцев надломила питерцев, сыграла злую шутку со СКА. Я бы назвал первую шайбу Соркина неигровой.

Эта игра не станет переломной и психологически никак не отразится на СКА. Каждые игры между этими командами непредсказуемые, учитывая, что те и другие показывают очень сильный хоккей. Трудно сказать, как сложатся следующие матчи», – сказал президент , член наблюдательного совета .