Владислав Третьяк: «Попов играет просто потрясающе. Я бы дал ему титул лучшего хоккеиста плей-офф»

Владислав Третьяк считает Александра Попова лучшим игроком плей-офф-2022.

41-летний нападающий ЦСКА набрал 7 (4+3) очков в 11 играх.

«Попов играет просто потрясающе, на сегодняшний день я бы дал ему [титул] лучшего игрока плей-офф. Посмотрите, как он борется: он вообще не проигрывает, ему 41 год, про его зарплату я вообще не хочу говорить.

При любой ситуации он забивает, физически готов, дисциплинированный человек, заводной. Он получает удовольствие, отрабатывает на 100%», – сказал президент ФХР, член наблюдательного совета ЦСКА.

СКА вел в счете, но просто развалился в формате 4-на-4. Не справились со скоростью 41-летнего Попова