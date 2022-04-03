«ФХР организовала турниры для сборной России и белорусов. Не удивлюсь, если Ротенберг возглавит сборную». Лысенков о тренере

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Павел Лысенков считает, что Роман Ротенберг может возглавить сборную России на турнире в мае.

«Серию СКА – ЦСКА можно рассматривать и в разрезе борьбы за власть в ФХР. Как я слышал, выборы должны пройти в конце мая. В обычное время на их исход должен был повлиять чемпионат мира, но туда сборную России не пустили. Теперь никто не может предсказать, какое решение примут «вожди» на самом верху.

Один лагерь – Владислав Третьяк, Роман Ротенберг, Павел Буре как представитель в ИИХФ. То есть нынешняя власть. Другой лагерь – Игорь Есмантович, Сергей Федоров, Алексей Жамнов…

Поэтому, кстати, Жамнов сказал в интервью «Матч ТВ», что не видит смысла собирать сборную в мае. И тут же ФХР организовала несколько турниров с участием сборной России разных калибров и белорусских хоккеистов. Как я слышал, Жамнов там сборную возглавлять не будет. Но не удивлюсь, если сборную России на этом турнире возглавит Ротенберг», – написал журналист «Матч ТВ».

Жамнов может пропустить матчи сборной России против Беларуси в мае

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