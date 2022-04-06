Антон Бурдасов: «Счет в серии 1-2, мы готовы рубиться дальше. Разберем ошибки, будем работать»

прокомментировал поражение от ЦСКА.

СКА вел со счетом 2:0 после второго периода, но потерпел поражение в третьем матче финала Запада (2:6, 1-2).

«Нельзя так начинать третий период. Разберем ошибки, будем работать. Счет в серии 1-2, мы готовы рубиться дальше.

Что Роман Ротенберг говорил в концовке матча? В такой ситуации все тренеры говорят одно – надо успокоиться и выбросить все из головы. Без паники играть в свою игру. Только так можно было выползти из этого положения. Но не получилось», – сказал нападающий СКА.

Мощнейший камбэк ЦСКА в третьем периоде: 5 голов за 10 минут, 2 – за 9 секунд!