Роман Ротенберг: «СКА надо работать над тем, чтобы не было индивидуальных ошибок. Нужно доминировать всю игру, мы это умеем»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что СКА будет стремиться улучшить все компоненты игры.

В третьем матче финала Запада команда проиграла ЦСКА (2:6, 1-2).

«Не было ли желания упростить игру и сыграть на удержание счета? Вы знаете, у нас есть система и в нее не входят индивидуальные ошибки. Надо работать над тем, чтобы не было индивидуальных ошибок, и играть все 60 минут по нашей системе.

Нужно доминировать всю игру. Мы умеем это делать и продолжим это делать. Через работу будем стремиться улучшить все компоненты игры», – сказал главный тренер СКА.

Мощнейший камбэк ЦСКА в третьем периоде: 5 голов за 10 минут, 2 – за 9 секунд!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные