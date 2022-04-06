Роман Ротенберг: «СКА надо работать над тем, чтобы не было индивидуальных ошибок. Нужно доминировать всю игру, мы это умеем»

сообщил, что СКА будет стремиться улучшить все компоненты игры.

В третьем матче финала Запада команда проиграла ЦСКА (2:6, 1-2).

«Не было ли желания упростить игру и сыграть на удержание счета? Вы знаете, у нас есть система и в нее не входят индивидуальные ошибки. Надо работать над тем, чтобы не было индивидуальных ошибок, и играть все 60 минут по нашей системе.

Нужно доминировать всю игру. Мы умеем это делать и продолжим это делать. Через работу будем стремиться улучшить все компоненты игры», – сказал главный тренер СКА.

Мощнейший камбэк ЦСКА в третьем периоде: 5 голов за 10 минут, 2 – за 9 секунд!