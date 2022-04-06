Антипов о стиле «Трактора»: «Антихоккей – это когда проигрываешь, а когда побеждаешь, то это хоккей. Команда выглядит очень солидно»

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Владимир Антипов считает, что «Трактор» выглядит очень солидно.

Клуб из Челябинска обыграл «Металлург» (6:4, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.

– Пока особо нечего комментировать. Смотрим интересную серию, исход финала Востока очень сложно предсказать.

– Такой результативной победой «Трактор» доказал журналистам, что они зря называют стиль команды «антихоккей»?

– Антихоккей – это когда проигрываешь, а когда побеждаешь, то это хоккей. Мне нравится стиль этой команды, «Трактор» выглядит очень солидно. Виден единый коллектив и огромная самоотдача игроков.

– Можете сравнить этот «Трактор» с вашей командой 2013 года, которая дошла до финала Кубка Гагарина?

– Не хотелось бы проводить параллели с командой десятилетней давности. Сейчас в Челябинске своя особенная команда, которая может быть даже лучше, – сказал экс-нападающий «Трактора».

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