Вайсфельд о серии СКА – ЦСКА: «Шайб было заброшено немного. Но там очень зрелищный хоккей»

поделился мыслями о финалах конференций плей-офф КХЛ.

СКА играет с ЦСКА (1-1) в финале Запада, «Металлург» противостоит «Трактору» (1-1) в финале Востока.

– Как вы думаете, почему финал плей-офф КХЛ на Востоке результативнее, чем на Западе?

– Мне кажется, это не имеет отношения к конференциям, Запад это или Восток. Больше это связано, во-первых, с той философией, которую исповедуют тренеры. Во-вторых, с составами команд.

– Запад так и продолжит играть незрелищно?

– Я бы не сказал, что на Западе незрелищная игра. Мне понравились матчи. Шайб, может быть, было заброшено немного. Но, на мой взгляд, там очень зрелищный хоккей.

А на Востоке такие матчи не потому, что там с самого начала бегут вперед, как сумасшедшие. Как сказал главный тренер : одна команда одну-две забьет, а другая начинает рисковать, отыгрываться и получает еще. Нельзя сказать, что соперники без обороны играют, просто так складываются матчи, – сказал бывший генменеджер клубов .