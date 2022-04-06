ЦСКА выплатит игрокам по 70 млн рублей за победу в Кубке Гагарина, СКА – по 15 млн, «Металлург» – по 20 млн («СЭ»)

выплатит игрокам по 70 млн рублей за победу в Кубке Гагарина.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, каждый игрок получит около 70 млн рублей, если ЦСКА выиграет турнир.

В СКА около 7-8 млн рублей заплатят за прохождение третьего раунда, а в случае победы в Кубке Гагарина каждый игрок получит дополнительно по 15 млн рублей.

выплатит каждому хоккеисту около 5 млн рублей за победу в финале конференции и 20 млн рублей – за победу в Кубке Гагарина.

Игроки получат по 3 млн рублей за прохождение третьего раунда. Бонусы за победу в Кубке будут объявлены в случае попадания в финал.

СКА играет с ЦСКА (1-1) в финале Запада, «Металлург» противостоит «Трактору» (1-1) в финале Востока.

КХЛ ввела лимиты на размер командных премий, не включаемых в потолок зарплат. За чемпионство ограничений нет, за 2-е место – до 150 млн рублей, за 3-е и 4-е – до 75