Вайсфельд о серии «Металлург» – «Трактор»: «Ключевой фактор – состояние Кошечкина. Мне кажется, его нестабильная игра связана с возрастом»

Теги Металлург Мг Трактор травмы Леонид Вайсфельд Василий Кошечкин КХЛ Кубок Гагарина Теему Пулккинен Лукаш Седлак Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мыслями о серии «Металлург»«Трактор» (1-1).

«В этом противостоянии может произойти все что угодно. Слышал мнения после первой встречи, что «Магнитка» выиграет серию в одну калитку, но это же полная глупость, потому что команды примерно одного уровня. Да, у них совершенно разные системы игры, но предположить сейчас, как все закончится и сколько для этого понадобится игр – совершенно невозможно. Слишком много факторов, от которых все зависит.

Например, сыграют ли у «Трактора» Седлак и Пулккинен, как обстоят дела с травмированными у «Магнитки»? Но ключевой фактор, на мой взгляд, в каком состоянии будет голкипер магнитогорцев Василий Кошечкин. С чем связана его нестабильная игра в плей-офф? Мне кажется, с возрастом. Возможно, он просто не успевает восстанавливаться», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные