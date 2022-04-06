Вайсфельд о серии «Металлург» – «Трактор»: «Ключевой фактор – состояние Кошечкина. Мне кажется, его нестабильная игра связана с возрастом»

поделился мыслями о серии – (1-1).

«В этом противостоянии может произойти все что угодно. Слышал мнения после первой встречи, что «Магнитка» выиграет серию в одну калитку, но это же полная глупость, потому что команды примерно одного уровня. Да, у них совершенно разные системы игры, но предположить сейчас, как все закончится и сколько для этого понадобится игр – совершенно невозможно. Слишком много факторов, от которых все зависит.

Например, сыграют ли у «Трактора» Седлак и Пулккинен, как обстоят дела с травмированными у «Магнитки»? Но ключевой фактор, на мой взгляд, в каком состоянии будет голкипер магнитогорцев . С чем связана его нестабильная игра в плей-офф? Мне кажется, с возрастом. Возможно, он просто не успевает восстанавливаться», – сказал бывший генменеджер клубов .