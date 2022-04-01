Совет директоров «Динамо» раскритиковал выступление команды и поручил Кудашову предоставить концепцию работы на следующий сезон

Совет директоров «Динамо» подвел итоги сезона-2021/22.

Клуб завершил регулярный чемпионат на четвертом месте по проценту очков в Западной конференции. В первом раунде плей-офф москвичи переиграли «Северсталь» (4-3), а во втором уступили ЦСКА (0-4).

«Для отчета о проделанной работе был приглашен тренерский штаб ХК «Динамо» во главе с главным тренером , а также капитан команды . На заседание присутствовали легенды московского «Динамо» и Виталий Давыдов.

Был заслушан отчет главного тренера команды и генерального менеджера о проделанной работе в ходе минувшего сезона, озвучены предложения по формированию команды в межсезонье, а также предложения и пожелания тренерского штаба.

Легенды «Динамо» Александр Мальцев и Виталий Давыдов дали свою критическую оценку выступлению команды КХЛ и рекомендации по дальнейшей работе.

Совет директоров клуба жестко раскритиковал выступление команды в сезоне-2021/22 и указал на ряд ошибочных решений тренерского штаба.

По итогам заседания совет директоров поручил Алексею Кудашову в ближайшее время предоставить концепцию работы на следующий сезон, а также предложения по усилению команды и при необходимости тренерского штаба», – говорится на сайте .