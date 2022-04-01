Совет директоров «Динамо» раскритиковал выступление команды и поручил Кудашову предоставить концепцию работы на следующий сезон

Совет директоров «Динамо» подвел итоги сезона-2021/22.
Клуб завершил регулярный чемпионат КХЛ на четвертом месте по проценту очков в Западной конференции. В первом раунде плей-офф москвичи переиграли «Северсталь» (4-3), а во втором уступили ЦСКА (0-4).
«Для отчета о проделанной работе был приглашен тренерский штаб ХК «Динамо» во главе с главным тренером Алексеем Кудашовым, а также капитан команды Вадим Шипачев. На заседание присутствовали легенды московского «Динамо» Александр Мальцев и Виталий Давыдов.
Был заслушан отчет главного тренера команды и генерального менеджера о проделанной работе в ходе минувшего сезона, озвучены предложения по формированию команды в межсезонье, а также предложения и пожелания тренерского штаба.
Легенды «Динамо» Александр Мальцев и Виталий Давыдов дали свою критическую оценку выступлению команды КХЛ и рекомендации по дальнейшей работе.
Совет директоров клуба жестко раскритиковал выступление команды в сезоне-2021/22 и указал на ряд ошибочных решений тренерского штаба.
По итогам заседания совет директоров поручил Алексею Кудашову в ближайшее время предоставить концепцию работы на следующий сезон, а также предложения по усилению команды и при необходимости тренерского штаба», – говорится на сайте «Динамо».