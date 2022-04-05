Мэттьюс сделал хет-трик в матче с «Тампой» и повторил рекорд «Торонто» по голам за сезон – 54

Мэттьюс сделал хет-трик в матче с и повторил рекорд по голам за сезон.

Форвард «Лифс» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (6:2). На его счету стало 54 гола в 64 матчах.

Таким образом, повторил рекорд клуба по голам за сезон, установленный Риком Вэйвом в сезоне-1981/82 (за 77 матчей).

24-летний американец укрепил лидерство в гонке снайперов, увеличив отрыв от Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» до 4 шайб.

Хет-трик стал для него 3-м в сезоне и 7-м в карьере в лиге.

Сегодня Мэттьюс также отметился результативной передачей. В активе нападающего 92 (54+38) очка.