Мэттьюс сделал хет-трик в матче с «Тампой» и повторил рекорд «Торонто» по голам за сезон – 54

Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ рекорды Рик Вайв Остон Мэттьюс Хоккей

Мэттьюс сделал хет-трик в матче с «Тампой» и повторил рекорд «Торонто» по голам за сезон.

Форвард «Лифс» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (6:2). На его счету стало 54 гола в 64 матчах. 

Таким образом, Остон Мэттьюс повторил рекорд клуба по голам за сезон, установленный Риком Вэйвом в сезоне-1981/82 (за 77 матчей). 

24-летний американец укрепил лидерство в гонке снайперов, увеличив отрыв от Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» до 4 шайб. 

Хет-трик стал для него 3-м в сезоне и 7-м в карьере в лиге.

Сегодня Мэттьюс также отметился результативной передачей. В активе нападающего 92 (54+38) очка. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные