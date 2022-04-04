Купер о Мэттьюсе: «Не удивлюсь, если он забьет 70 голов за сезон в какой-то момент карьеры»

выразил мнение, что способен забить 70 голов за сезон .

«С учетом его арсенала и того, как он бросает, я не удивлюсь, если в какой-то момент карьеры он забросит 70 шайб за сезон. Вот настолько он хороший снайпер», – сказал главный тренер .

«Не думаю, что на него можно наложить какие-то ограничения в этом плане, учитывая его мастерство и стремление.

Такие показатели достигаются довольно редко, особенно в нынешнее время, но нет никаких ограничений, что он может это сделать», – добавил Купер.

В текущем сезоне американец забил 51 гол в 63 матчах регулярного чемпионата.