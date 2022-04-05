Купер об игре «Тампы» против Мэттьюса: «Он шел себе по Бродвею, и никто его не трогал. Снайпер с 50 голами был перед воротами совсем один»

Тренер «Тампы» сравнил игру против своей команды с походом по Бродвею.

Форвард «Торонто» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Лайтнинг» и повторил рекорд клуба по числу голов за сезон (54).

«Нельзя давать этому парню столько времени и пространства, сколько дали сегодня мы.

Снайпер с 50 голами оставался перед воротами совсем один. Он шел себе по Бродвею, и никто его не трогал. Ответственность за это лежит на нас», – сказал после игры.

Мэттьюс сделал хет-трик в матче с «Тампой» и повторил рекорд «Торонто» по голам за сезон – 54