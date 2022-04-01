Шевченко о Толчинском: «Авангард» точно не отпустит его на вольные хлеба бесплатно. За океаном может выбирать любой клуб, но вариант найти непросто»

Алексей Шевченко высказался о перспективах смены клуба Сергеем Толчинским.
Действующий контракт 27-летнего нападающего рассчитан до 30 апреля. Он может стать ограниченно свободным агентом.
Таким образом, если Толчинский получит квалификационное предложение от «Авангарда» до 1 мая, а затем ему поступит предложение от другого клуба, то у омичей будет право его повторить.
«Из самых интересных историй, отметим, вероятный уход Сергея Толчинского из «Авангарда». Но там не все так просто.
Команда из Балашихи в свое время выкупила нападающего из ЦСКА и точно не отпустит хоккеиста на вольные хлеба бесплатно.
Так что интерес со стороны «Ак Барса» или других команд скорее виртуальный, чем реальный.
Но Толчинский может уехать в Северную Америку, провести там сезон, а потом уже вернуться свободным агентом.
За океаном он может выбирать любой клуб, осталось только найти какой-нибудь вариант, а это будет непросто, учитывая все обстоятельства», – написал журналист «Спорт-Экспресса».