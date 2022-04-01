Шевченко о Толчинском: «Авангард» точно не отпустит его на вольные хлеба бесплатно. За океаном может выбирать любой клуб, но вариант найти непросто»

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Алексей Шевченко высказался о перспективах смены клуба Сергеем Толчинским

Действующий контракт 27-летнего нападающего рассчитан до 30 апреля. Он может стать ограниченно свободным агентом.

Таким образом, если Толчинский получит квалификационное предложение от «Авангарда» до 1 мая, а затем ему поступит предложение от другого клуба, то у омичей будет право его повторить.

«Из самых интересных историй, отметим, вероятный уход Сергея Толчинского из «Авангарда». Но там не все так просто.

Команда из Балашихи в свое время выкупила нападающего из ЦСКА и точно не отпустит хоккеиста на вольные хлеба бесплатно.

Так что интерес со стороны «Ак Барса» или других команд скорее виртуальный, чем реальный.

Но Толчинский может уехать в Северную Америку, провести там сезон, а потом уже вернуться свободным агентом.

За океаном он может выбирать любой клуб, осталось только найти какой-нибудь вариант, а это будет непросто, учитывая все обстоятельства», – написал журналист «Спорт-Экспресса»

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