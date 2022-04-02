Волков о Толчинском: «Он отверг последнее предложение по финансовым причинам. Продолжим бороться за него»

сообщил, что хочет попробовать себя в Северной Америке.

Генеральный менеджер рассказал о переговорах о новых соглашениях с игроками.

«Естественно, мы хотели бы побороться за всех наших ребят, у которых заканчиваются контракты.

Мы ведем переговоры с Толчинским, последнее предложение он отверг по финансовым причинам, поэтому будет другое предложение. У Сергея есть желание попробовать себя в Северной Америке, но я думаю, что сейчас не то время, чтобы выбирать этот вариант. Мы продолжим бороться за Сергея.

Также с Семеновым обсудим дальнейшее сотрудничество, мы бы очень хотели, чтобы он вернулся на свою родину и радовал омских болельщиков. Информация о подписании его контракта с – это лишь слухи. Конечно, к нему приковано повышенное внимание. Хороших центральных не так много на рынке.

Говорим о продлении контракта с и рядом других хоккеистов. Надо понять свое будущее, финансовую составляющую, переговорить с председателем совета директоров, а потом уже погрузиться в конкретную работу», – сказал Волков.