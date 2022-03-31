Толчинский может перейти в «Ак Барс» из «Авангарда» (Metaratings)

Теги Ак Барс Авангард возможные переходы КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

Нападающий Сергей Толчинский может покинуть «Авангард».

Как сообщает Metaratings.ru, хоккеистом активно интересуется «Ак Барс».

Также на Толчинского претендуют еще несколько топ-клубов Восточной и Западной конференции.

Действующий контракт игрока рассчитан до 30 апреля. Он может стать ограниченно свободным агентом.

Таким образом, если Толчинский получит квалификационное предложение от «Авангарда» до 1 мая, а затем ему поступит предложение от другого клуба, то у омичей будет право его повторить.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (2+5) баллами в 13 играх.

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