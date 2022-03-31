Толчинский может перейти в «Ак Барс» из «Авангарда» (Metaratings)

Нападающий Сергей Толчинский может покинуть .

Как сообщает Metaratings.ru, хоккеистом активно интересуется .

Также на Толчинского претендуют еще несколько топ-клубов Восточной и Западной конференции.

Действующий контракт игрока рассчитан до 30 апреля. Он может стать ограниченно свободным агентом.

Таким образом, если Толчинский получит квалификационное предложение от «Авангарда» до 1 мая, а затем ему поступит предложение от другого клуба, то у омичей будет право его повторить.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф он отметился 7 (2+5) баллами в 13 играх.