Фастовский об уменьшении числа команд в КХЛ: «Не думаю, что борьба в лиге теперь как-то обострится»

сообщил, что не является сторонником уменьшения состава участников КХЛ.

В сезоне-2022/23 в лиге выступят 22 клуба. «Йокерит» и рижское «Динамо» отказались от дальнейшего участия в КХЛ.

«Я не являюсь сторонником уменьшения состава участников КХЛ. Но это произошло по некоторым обстоятельствам, хотя не думаю, что борьба в лиге теперь как-то обострится. Тот же «Йокерит» был очень сильным соперником, с которым было тяжело играть.

Что касается пауз в регулярном чемпионате ради матчей сборной России, то этот вопрос решит лига совместно с Федерацией хоккея России. Наверное, какие-то матчи все равно будут. На мой взгляд, паузы в чемпионате нужны. Либо необходимо сделать календарь ритмичным, ведь на третий месяц сезона усталость накапливается сумасшедшая, нет возможности вздохнуть, отдохнуть», – сказал генеральный директор .

22 клуба сыграют в КХЛ в сезоне-2022/23. Новичков вместо «Йокерита» и рижского «Динамо» не будет