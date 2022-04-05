Юрзинов предлагает ввести перекрестный плей-офф в КХЛ: «Зрителем было бы интересно, чтобы клубы Запада и Востока встречались на ранних стадиях»

Владимир Юрзинов выступил с предложением ввести перекрестный плей-офф в КХЛ.
«Мы приходим к тому, что на определенных стадиях надо проводить перекрестный плей-офф. Это было бы интересно зрителям.
Например, чтобы клубы Запада и Востока встречались на ранних стадиях плей-офф.
Мы видим противостояния в регулярном чемпионате, но интересно посмотреть на них и в розыгрыше Кубка Гагарина.
Ходили разговоры, что надо ввести и плей-ин. Это случилось в тот момент, когда команды сыграли неравное количество матчей в нынешней регулярке. Но если вводить это правило, то до начала чемпионата, а не по ходу.
А в общем-то идея плей-ин неплохая. Но ее нужно озвучивать летом, тогда это добавило бы чемпионату зрелищности», – сказал бывший тренер сборной СССР.