Юрзинов предлагает ввести перекрестный плей-офф в КХЛ: «Зрителем было бы интересно, чтобы клубы Запада и Востока встречались на ранних стадиях»

выступил с предложением ввести перекрестный плей-офф в .

«Мы приходим к тому, что на определенных стадиях надо проводить перекрестный плей-офф. Это было бы интересно зрителям.

Например, чтобы клубы Запада и Востока встречались на ранних стадиях плей-офф.

Мы видим противостояния в регулярном чемпионате, но интересно посмотреть на них и в розыгрыше Кубка Гагарина.

Ходили разговоры, что надо ввести и плей-ин. Это случилось в тот момент, когда команды сыграли неравное количество матчей в нынешней регулярке. Но если вводить это правило, то до начала чемпионата, а не по ходу.

А в общем-то идея плей-ин неплохая. Но ее нужно озвучивать летом, тогда это добавило бы чемпионату зрелищности», – сказал бывший тренер сборной СССР.