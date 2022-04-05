КХЛ ввела лимиты на размер командных премий, не включаемых в потолок зарплат. За чемпионство ограничений нет, за 2-е место – до 150 млн рублей, за 3-е и 4-е – до 75

КХЛ ограничила размер командных премий, не включаемых в потолок зарплат.

Для команд, занявших места со второго по четвертое, с сезона-2022/2023 устанавливается лимит по командным премиальным вознаграждениям, не включаемым в потолок.

Он будет составлять до 150 млн рублей за 2-е место, до 75 млн рублей за 3-е и 4-е места.

Для чемпиона КХЛ льгота по командным премиальным вознаграждениям остается без ограничений.

КХЛ сохранит размер потолка зарплат в сезоне-2022/23 на уровне 900 млн рублей. Уровень пола тоже не изменится – 315 млн