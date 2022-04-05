КХЛ разрешила клубам платить легионерам по курсу иностранных валют Центрального банка на день выплаты

КХЛ разрешила клубам платить легионерам по курсу валют ЦБ на день выплаты.

«На совете директоров было принято решение, что легионерам можно платить зарплату по курсу Центрального банка на день выплаты.

Мы не видим смысла отказываться от легионеров. Все клубы в одинаковых условиях, у каждого своя стратегия.

Кто-то российскими хоккеистами играет, кто-то – иностранными, сейчас приезжают легионеры среднего уровня, и наши ребята на этом уровне с ними растут», – сообщил президент лиги .

Отметим, что по текущему регламенту лиги зарплата в российских клубах КХЛ должна выплачиваться только в рублях. Это касается всех игроков, независимо от их гражданства.

КХЛ сохранит размер потолка зарплат в сезоне-2022/23 на уровне 900 млн рублей. Уровень пола тоже не изменится – 315 млн