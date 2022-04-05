Зарплата Ротенберга в СКА как тренера – примерно 250 тысяч рублей в месяц (Артур Хайруллин)

Стала известна зарплата в СКА.

Специалист стал главным тренером питерской команды в январе и получит около миллиона рублей до конца сезона, сообщает журналист Артур Хайруллин.

Месячная зарплата Ротенберга составляет, таким образом, примерно 250 тысяч рублей в месяц. Он также занимает должность вице-президента в СКА.

Ротенберг как главный тренер выиграл 3 из 4 матчей в регулярном чемпионате , но в середине января турнир был остановлен.

В плей-офф специалист одержал 9 побед в 11 играх. в настоящее время проводит серию финала Западной конференции против ЦСКА (1-1 в серии).