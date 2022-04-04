Роман Ротенберг: «СКА берет лучшее отовсюду, смотрим все матчи НХЛ, ВХЛ, чтобы черпать новое. Это и есть коучинг»

Роман Ротенберг рассказал о победе над ЦСКА (2:1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
– Ребята молодцы, выполнили установку на игру.
Конечно, было очень важно выиграть. Большая благодарность команде, огромная благодарность нашим болельщикам. Мы обязаны были дома победить. Нам есть над чем работать, готовимся к следующей игре.
– Как себя чувствует Игорь Ожиганов? И второй вопрос: ЦСКА нанес очень мало бросков. Это ваша установка?
– Контроль шайбы был. Лучшая защита – это нападение. Мы наносили много бросков, хотя могли делать это еще острее. Будем работать. А с Игорем Ожигановым все хорошо. Он вернулся и играл.
– Насколько довольны тем, как ваши игроки идут на пятак? Есть ощущение, что они это делают очень неохотно.
– Будем над этим работать. В этом и есть ключ – лезть на пятак, закрывать вратаря. Иван Федотов играет здорово, соперник сильный. Нас ждут интересные матчи, будем добавлять.
– Гусев проводил 500-й матч в КХЛ, забил победный гол. Есть повод что-то о нем сказать.
– Поздравляю его с этим юбилеем, с победой. Никита вносит огромный вклад в наши результаты. Мы работаем над развитием каждого нашего игрока, стараемся улучшить игру, в том числе и Гусева.
Все понимают, что он может играть еще лучше. Будем работать над тем, чтобы дать ему для этого все необходимые инструменты. Может быть, тогда он будет забивать не одну, а три шайбы.
– У СКА пять побед подряд со счетом 2:1. Финская надежная модель или магия цифр?
– Каждая игра начинается со счета 0:0. Это тоже магия цифр? Мы берем лучшее отовсюду, смотрим все матчи НХЛ, КХЛ, ВХЛ, МХЛ для того, чтобы черпать что-то новое.
У нас своя модель, своя система, мы постоянно ее улучшаем. То, что было год назад, уже частично не используем, постоянно что-то меняем. Это и есть коучинг – не только изменения в составе, но и тактические, индивидуальная большая работа.
Мы говорим, что забил Никита Гусев, но какая работа была проделана всей пятеркой! Выиграли все нейтральные шайбы, доставили шайбу Гусеву.
Это наша система, очень рады, что она приносит результат. Но нет предела совершенству: пять минут вместе порадуемся и будем готовиться к следующему матчу.
– Хватит ли энергии и дальше действовать в том же стиле?
– Это тот стиль, к которому мы стремимся. Не один год для этого разрабатывали систему физической, тактической подготовки. Продолжим играть так же, просто улучшая детали.
Хотя изменений, конечно, не исключаем – это хоккей. Каждый матч, период, смена вносят свои коррективы. Соперник тоже работает. Мы всегда смотрим по ситуации, – сказал главный тренер СКА.