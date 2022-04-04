Роман Ротенберг: «СКА берет лучшее отовсюду, смотрим все матчи НХЛ, ВХЛ, чтобы черпать новое. Это и есть коучинг»

рассказал о победе над (2:1) во втором матче серии Кубка Гагарина.

– Ребята молодцы, выполнили установку на игру.

Конечно, было очень важно выиграть. Большая благодарность команде, огромная благодарность нашим болельщикам. Мы обязаны были дома победить. Нам есть над чем работать, готовимся к следующей игре.

– Как себя чувствует Игорь Ожиганов? И второй вопрос: ЦСКА нанес очень мало бросков. Это ваша установка?

– Контроль шайбы был. Лучшая защита – это нападение. Мы наносили много бросков, хотя могли делать это еще острее. Будем работать. А с все хорошо. Он вернулся и играл.

– Насколько довольны тем, как ваши игроки идут на пятак? Есть ощущение, что они это делают очень неохотно.

– Будем над этим работать. В этом и есть ключ – лезть на пятак, закрывать вратаря. играет здорово, соперник сильный. Нас ждут интересные матчи, будем добавлять.

– Гусев проводил 500-й матч в КХЛ, забил победный гол. Есть повод что-то о нем сказать.

– Поздравляю его с этим юбилеем, с победой. Никита вносит огромный вклад в наши результаты. Мы работаем над развитием каждого нашего игрока, стараемся улучшить игру, в том числе и Гусева.

Все понимают, что он может играть еще лучше. Будем работать над тем, чтобы дать ему для этого все необходимые инструменты. Может быть, тогда он будет забивать не одну, а три шайбы.

– У СКА пять побед подряд со счетом 2:1. Финская надежная модель или магия цифр?

– Каждая игра начинается со счета 0:0. Это тоже магия цифр? Мы берем лучшее отовсюду, смотрим все матчи , , , для того, чтобы черпать что-то новое.

У нас своя модель, своя система, мы постоянно ее улучшаем. То, что было год назад, уже частично не используем, постоянно что-то меняем. Это и есть коучинг – не только изменения в составе, но и тактические, индивидуальная большая работа.

Мы говорим, что забил , но какая работа была проделана всей пятеркой! Выиграли все нейтральные шайбы, доставили шайбу Гусеву.

Это наша система, очень рады, что она приносит результат. Но нет предела совершенству: пять минут вместе порадуемся и будем готовиться к следующему матчу.

– Хватит ли энергии и дальше действовать в том же стиле?

– Это тот стиль, к которому мы стремимся. Не один год для этого разрабатывали систему физической, тактической подготовки. Продолжим играть так же, просто улучшая детали.

Хотя изменений, конечно, не исключаем – это хоккей. Каждый матч, период, смена вносят свои коррективы. Соперник тоже работает. Мы всегда смотрим по ситуации, – сказал главный тренер СКА.