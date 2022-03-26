Геннадий Орлов: «Ротенберг готов быть тренером. Посмотрим, как сложится дальше, но пока СКА все правильно делает»

Геннадий Орлов считает, что Роман Ротенберг готов быть тренером.

Специалист, возглавляющий СКА с января этого года, выиграл обе серии плей-офф в качестве главного тренера.

«Ротенберг готов быть тренером. Посмотрим, как сложится дальше, но пока команда все правильно делает. Там еще молодежь хорошо играет. Кажется, забросили 199 шайб. Для дебюта Ротенберг выглядит совсем неплохо.

Главное, что есть подспорье и система – как раз этим и отличился за последние годы. Была создана система в команде, где есть молодые и взрослые опытные хоккеисты. Конечно, меня поражает, что такой хоккеист, как Кузьменко, не нужен сборной. Это поразительно», – сказал комментатор.

Ротенберг выиграл две первые серии плей-офф на посту главного тренера СКА