Федоров о 9 победах в плей-офф: «Я тут не при чем. Хоккеисты ЦСКА играют, трудятся, ловят на себя шайбу. Им принадлежит эта серия»

прокомментировал серию из девяти побед подряд в плей-офф .

впервые проиграл в розыгрыше Кубке Гагарина после матча со СКА (1:2).

– Вы установили рекорд КХЛ – девять побед подряд в плей-офф. Чувствуете облегчение, что эта серия теперь прервана, и груз свалился с плеч?

– Меня не волнуют никакие серии, кроме одной. Для болельщиков это интересный вопрос.

Но плей-офф – это не о рекордах, а об отдаче наших ребят в каждой смене, периоде, матче. Мы играем на победу и умеем это делать.

Да, это вопрос психологии, когда побеждаешь девять раз подряд. Но ты хоть 20-30 раз подряд победи – это отличное чувство, к которому в каждой игре стремится любой профессиональный хоккеист.

– 91 – ваш игровой номер. Теперь у ЦСКА при вас девять побед и одно поражение в плей-офф. Символизм?

– Надо отдать ребятам должное. Они играют, трудятся, ловят на себя шайбу. Это им принадлежит эта серия, это они трудились в поте лица. А я тут не при чем, – сказал главный тренер ЦСКА.