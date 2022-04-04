Федоров о 9 победах в плей-офф: «Я тут не при чем. Хоккеисты ЦСКА играют, трудятся, ловят на себя шайбу. Им принадлежит эта серия»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал серию из девяти побед подряд в плей-офф КХЛ.

ЦСКА впервые проиграл в розыгрыше Кубке Гагарина после матча со СКА (1:2).

– Вы установили рекорд КХЛ – девять побед подряд в плей-офф. Чувствуете облегчение, что эта серия теперь прервана, и груз свалился с плеч?

– Меня не волнуют никакие серии, кроме одной. Для болельщиков это интересный вопрос.

Но плей-офф – это не о рекордах, а об отдаче наших ребят в каждой смене, периоде, матче. Мы играем на победу и умеем это делать.

Да, это вопрос психологии, когда побеждаешь девять раз подряд. Но ты хоть 20-30 раз подряд победи – это отличное чувство, к которому в каждой игре стремится любой профессиональный хоккеист.

– 91 – ваш игровой номер. Теперь у ЦСКА при вас девять побед и одно поражение в плей-офф. Символизм?

– Надо отдать ребятам должное. Они играют, трудятся, ловят на себя шайбу. Это им принадлежит эта серия, это они трудились в поте лица. А я тут не при чем, – сказал главный тренер ЦСКА.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные