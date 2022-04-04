ЦСКА всего 9 раз бросил в створ за 40 минут матча, СКА – 30 раз

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ЦСКА нанес всего девять бросков по воротам за два периода матча против СКА.

Клубы проводят второй матч серии финала Западной конференции. Во втором периоде питерцы забили дважды и повели – 2:1.

Команда тренера Сергея Федорова сделала всего девять бросков в створ ворот за 40 минут матча. 4 броска в первом периоде, 5 – во втором.

В свою очередь, хоккеисты СКА выполнили 30 бросков в створ ворот, из которых 16 в первом периоде и 14 – во втором.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча СКА – ЦСКА.

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