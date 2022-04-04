На арене «Авангарда» в Омске ведется остекление центрального витража фасада

рассказал о ходе строительства новой арены в Омске.

«Продолжается остекление центрального витража, монтаж декоративных панелей холодного и теплого контуров фасада арены.

В хоккейной чаше монтируются вентиляционные воздуховоды и ведется подготовка к последующему устройству ледового поля.

Одновременно строители монтируют внешние и внутренние инженерные сети основного и вспомогательных зданий. Ведется чистовая отделка помещений с 1 по 4 этажи. На территории вокруг арены монтируются опоры освещения.

Продолжается поставка оборудования, отделочных материалов, а также материалов для благоустройства прилегающей территории», – сообщается на сайте омского клуба.

Ранее появилась информация о том, что открытие планируется 15 сентября.

Фото: официальный сайт «Авангарда»