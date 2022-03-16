Готовность «Арены-Омск» превышает 67%

Губернатор Омской области Александр Бурков посетил строительную площадку «Арены-Омск».

Готовность сооружения превышает 67%, сообщается на сайте арены.

Бурков посетил помещения основного здания арены и зрительские павильоны досмотра.

«В настоящее время на объекте выполняется монтаж внешних и внутренних инженерных сетей, завершается установка внутренних перегородок, ведется отделка.

Продолжается утепление основного здания, монтаж панелей отделки и декоративных кассет холодного и теплого контуров, установка оконных блоков, остекление центрального витража. Начался монтаж трубопроводов холодильного оборудования, вентиляционных воздуховодов.

Губернатор также оценил ход сооружения самой ледовой чаши. К сегодняшнему дню на объект доставлено насосное и вентиляционное оборудование, эскалаторы центрального фойе, лифтовое и сантехническое оборудование. Продолжается поставка воздуховодов для подготовки ледового поля, вентиляционного оборудования, концертного света, отделочных материалов, а также материалов для благоустройства прилегающей территории», – говорится на сайте арены «Авангарда».