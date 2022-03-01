На площадке «Арены-Омск» начался монтаж витража центрального фасада. Техническая готовность превышает 63%

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«Авангард» опубликовал информацию о ходе строительства «Арены-Омск».

«Уровень технической готовности объекта превышает 63%.

Завершается монтаж металлоконструкций фасада, внутренних перегородок, ведется отделка. Начался монтаж витража центрального фасада и установка оконных блоков.

Продолжается монтаж внешних и внутренних инженерных сетей. В чаше завершаются подготовительные работы для монтажа инженерных систем.

На площадке работают более 1200 человек», – говорится на сайте клуба КХЛ.

Напомним, «Авангард» с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе.

Строительство арены планируется завершить осенью 2022 года.

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