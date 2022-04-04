Толчинский о Хартли: «Боб собирается заканчивать карьеру, как я понимаю. Если передумает и решит еще в КХЛ поработать, будет здорово»

Сергей Толчинский рассказал, что Боб Хартли собирается завершить карьеру.
Ранее стало известно, что тренер не продлит контракт с «Авангардом».
– С какими чувствами вы простились с Бобом Хартли?
– Мы отлично пообщались напоследок. Когда летели в Москву из Магнитогорска, Боб нам в самолете всякие истории рассказывал – про НХЛ, про то, как он тренировал «Колорадо» и «Калгари». Очень душевный был разговор. Не один на один. Нас там несколько человек в кружок село, и разговаривали.
– Какое самое важное воспоминание останется у вас в душе о работе с Хартли?
– Быть игроком его команды – очень тяжело! Но это реально работает.
– Хотите, чтобы Хартли вернулся в КХЛ?
– Ну, а почему бы нет? Хотя, как я понимаю, Боб собирается заканчивать тренерскую карьеру. Вроде были такие слухи, скоро он сам на этот вопрос ответит.
Но если передумает и решит еще в нашей лиге поработать, это будет здорово, – сказал нападающий «Авангарда».