Толчинский о Хартли: «Боб собирается заканчивать карьеру, как я понимаю. Если передумает и решит еще в КХЛ поработать, будет здорово»

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Сергей Толчинский Матч ТВ Хоккей

Сергей Толчинский рассказал, что Боб Хартли собирается завершить карьеру.

Ранее стало известно, что тренер не продлит контракт с «Авангардом». 

– С какими чувствами вы простились с Бобом Хартли?

– Мы отлично пообщались напоследок. Когда летели в Москву из Магнитогорска, Боб нам в самолете всякие истории рассказывал – про НХЛ, про то, как он тренировал «Колорадо» и «Калгари». Очень душевный был разговор. Не один на один. Нас там несколько человек в кружок село, и разговаривали.

– Какое самое важное воспоминание останется у вас в душе о работе с Хартли?

– Быть игроком его команды – очень тяжело! Но это реально работает.

– Хотите, чтобы Хартли вернулся в КХЛ?

– Ну, а почему бы нет? Хотя, как я понимаю, Боб собирается заканчивать тренерскую карьеру. Вроде были такие слухи, скоро он сам на этот вопрос ответит.

Но если передумает и решит еще в нашей лиге поработать, это будет здорово, – сказал нападающий «Авангарда».

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