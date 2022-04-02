Грицюк о Хартли: «Хотел бы, чтобы Боб остался в «Авангарде». Он дал мне большой толчок в развитии. Знаю, что руководство поговорит с ним»

высоко отозвался про тренера .

– Какие впечатления у вас остались от работы с Бобом Хартли?

– Мне очень понравилось работать с Бобом. Расставались мы на очень хорошей ноте.

Поговорили вчера лично. Обсудили вопросы, которые и меня, и его касались. Расстались большими друзьями. Боб сказал, что я в любой момент могу позвонить.

– Оцените Хартли как тренера.

– Да что его оценивать, если человек во всех странах, где работал, становился чемпионом, выигрывал Кубок. Все его по этим победам и знают. Они сами за себя говорят.

Мне нравилось, что Хартли постоянно индивидуально беседовал с игроками, много чему научил меня лично.

Плюс у него очень строгая система, которую ты должен неукоснительно выполнять. Если ты все это будешь делать, то игрового времени в команде Боба у тебя будет много.

– Есть шансы, что Хартли останется в «Авангарде»? Что говорят об этом в раздевалке?

– Честно скажу – не знаю. Знаю только, что руководство клуба собирается с ним на эту тему разговаривать. А что в итоге решат – это их дело. Но сам бы я, конечно, хотел, чтобы Боб остался. Он дал мне очень большой толчок в развитии.

И я бы хотел дальше под его руководством развиваться, чтобы стать по настоящему полноценным игроком.

– Например, в чем?

– В этом году тренер не ставил меня на меньшинство.

И на прощание он мне как раз сказал, что мне надо обязательно научиться играть в меньшинстве. Научиться более концентрироваться на защите. Если бы он остался, то дал бы мне в меньшинстве тоже себя проявлять.

Это справедливое замечание со стороны Хартли. Я согласен, что должен по-другому относиться к обороне. Пока мне всегда хочется вперед убежать, в контратаку, гол забить, – сказал 21-летний нападающий омского клуба.

Хартли вырастил в «Авангарде» двух молодых звезд. Чинахов уже в НХЛ, скоро там будет Грицюк