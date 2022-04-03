Сушинский об иностранных тренерах: «Я не Кожевников, смотрю не по национальным признакам. Продолжил бы работу с Хартли»

оценил работу Боба Хартли в .

– Как думаете, работа с «Авангардом» была продуктивной?

– А вы как думаете? Конечно, два финала и один из них чемпионский.

– Дальнейшее сотрудничество клуба со специалистом имеет смысл?

– Я бы продолжил дальнейшую работу.

– Вы хорошо относитесь к иностранным тренерам?

– Я же не Кожевников. Мы смотрим не по национальным признакам, а по качеству работы. Какая мне разница, русский он, американец, негр, черный или белый. Мне импонирует его профессионализм.

– Специалисты отмечают, что в этом сезоне «Авангард» выглядел хуже. Как вы оцениваете игру клуба?

– В сравнении с прошлым сезоном исполнителей явно было меньше. Не хватило забивных ребят. Тяжеловато было в этом году.

– Вы расстроились после игры с «Металлургом»?

– Это хоккей. Я же не девочка, чтобы расстраиваться. По игре все было честно. Сработал спортивный принцип, – сказал экс-президент «Авангарда».

Хартли возглавил клуб в 2018 году. Под его руководством «Авангард» выиграл Кубок Гагарина-2021. Во втором раунде плей-офф-2022 клуб проиграл «Металлургу» (3-4).

Кожевников о плей-офф КХЛ: «В топ-4 – только российские тренеры. Всегда говорил, что мы напрасно увлеклись иностранцами»