Кожевников о плей-офф КХЛ: «В топ-4 – только российские тренеры. Всегда говорил, что мы напрасно увлеклись иностранцами»

Александр Кожевников считает, что плей-офф доказал преимущество российских тренеров.
– Репортеры во время второго раунда плей-офф КХЛ постоянно вас спрашивали о старом «друге» – Бобе Хартли из «Авангарда», но интересна ваша точка зрения и по другим тренерам.
– Для меня главный итог на этом этапе такой: в четверке лучших в плей-офф КХЛ – только российские тренеры. Всегда говорил о том, что на каком-то этапе мы напрасно увлеклись иностранцами – и четвертьфиналы нам это доказали. О Хартли уже все сказано, но вылетел и Томи Лямся с «Салаватом».
– В прессе вы финна как раз хвалили.
– Да, оценил то, что Лямся не покинул команду и доработал с ней до конца. А еще мне понравилось, что наконец-то доверил место молодым хоккеистам из системы клуба, чего раньше не наблюдалось.
При этом и особых восторгов относительно работы Лямся не разделяю. Были у него и плюсы, и минусы, но давайте честно, даже для финнов он – достаточно средний тренер. Как пример, Лямся не смог удержать в «Салавате» своих соотечественников, лидеров команды, это показатель тренерского влияния.
Кстати, как и в истории с «Авангардом» и Хартли, об авторитете которого звучало много громких слов. Но ведущие защитники Каски и Покка эти слова опровергли – подставили и команду, и тренера.
В этом еще один минус зарубежных тренеров – трудные времена они не выдерживают, идут потери. Что четвертьфиналы и доказали, – сказал двукратный олимпийский чемпион.