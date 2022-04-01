Кожевников о плей-офф КХЛ: «В топ-4 – только российские тренеры. Всегда говорил, что мы напрасно увлеклись иностранцами»

считает, что плей-офф доказал преимущество российских тренеров.

– Репортеры во время второго раунда плей-офф постоянно вас спрашивали о старом «друге» – из «Авангарда», но интересна ваша точка зрения и по другим тренерам.

– Для меня главный итог на этом этапе такой: в четверке лучших в плей-офф КХЛ – только российские тренеры. Всегда говорил о том, что на каком-то этапе мы напрасно увлеклись иностранцами – и четвертьфиналы нам это доказали. О Хартли уже все сказано, но вылетел и Томи Лямся с «Салаватом».

– В прессе вы финна как раз хвалили.

– Да, оценил то, что Лямся не покинул команду и доработал с ней до конца. А еще мне понравилось, что наконец-то доверил место молодым хоккеистам из системы клуба, чего раньше не наблюдалось.

При этом и особых восторгов относительно работы Лямся не разделяю. Были у него и плюсы, и минусы, но давайте честно, даже для финнов он – достаточно средний тренер. Как пример, Лямся не смог удержать в своих соотечественников, лидеров команды, это показатель тренерского влияния.

Кстати, как и в истории с и Хартли, об авторитете которого звучало много громких слов. Но ведущие защитники Каски и Покка эти слова опровергли – подставили и команду, и тренера.

В этом еще один минус зарубежных тренеров – трудные времена они не выдерживают, идут потери. Что четвертьфиналы и доказали, – сказал двукратный олимпийский чемпион.