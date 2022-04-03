Кравчук о Хартли: «Именно он структурировал в «Авангарде» все – игру, клуб, вертикаль. Оставляет и результат, и достойное наследство»

высоко оценил вклад в успехи .

Канадский специалист возглавлял команду с 2018 года. Он дважды выводил «Авангард» в финал Кубка Гагарина, а в 2021 году выиграл трофей.

Ранее стало известно, что тренер не продлит контракт с омским клубом.

– Как оцените итоги его четырехлетней работы в «Авангарде»?

– Переоценить их невозможно. Именно Хартли структурировал в «Авангарде» все – игру, клуб, всю вертикаль. Он оставляет и результат, и достойное наследство.

– Кому оно достанется?

– Насколько знаю, в штабе Боб много доверял своим помощникам, создав именно тренерскую команду.

Солидное тренерское досье, например, у его первого помощника , единственного, кто выигрывал с «Авангардом» два чемпионства – в роли защитника и в роли тренера. Я скажу, что четыре года рядом с Хартли – это высшая тренерская школа. Также в штабе есть другой ветеран «ястребов» – .

Влияние Хартли на клуб было очень сильно, поэтому предположу, что кто-то из его штаба и возглавит команду. На мой взгляд, в сложившейся ситуации это будет оптимальное решение, – сказал двукратный олимпийский чемпион.